Agricoltura veronese in ginocchio: nubifragi e grandine devastano frutteti e vigneti. Le foto.

Maltempo nel Veronese: violenti nubifragi, raffiche di vento e grandine hanno colpito nella giornata di lunedì diversi comuni della provincia di Verona, causando danni consistenti all’agricoltura locale. Secondo le prime rilevazioni di Codive (Condifesa Verona), l’organismo che tutela le aziende agricole con strumenti assicurativi, l’area più colpita è stata quella di Belfiore, dove le coltivazioni di kiwi e mele risultano fortemente danneggiate.

Non è andata meglio a San Bonifacio, Arcole e Brognoligo, dove la grandine ha colpito in modo irregolare i vigneti, minacciando la qualità e la quantità dell’uva a pochi mesi dalla vendemmia. A Zevio, invece, le piogge torrenziali e il vento hanno provocato la caduta e lo sradicamento di numerosi alberi da frutto.

Già nella mattinata di lunedì 16 giugno, una grandinata leggera aveva interessato anche Concamarise, colpendo le colture di tabacco.

“È ancora presto per una stima precisa dei danni – ha commentato Michele Marani, direttore di Codive – ma temiamo che in alcune aree siano significativi. I nostri tecnici sono al lavoro per effettuare le prime verifiche sul campo. L’agricoltura è oggi l’attività produttiva più esposta agli effetti del cambiamento climatico, che si manifesta sempre più spesso con eventi estremi in grado di distruggere un intero raccolto in pochi minuti”.

I prossimi giorni saranno cruciali per quantificare le perdite e attivare eventuali coperture assicurative per i produttori colpiti. Intanto cresce la preoccupazione tra gli agricoltori, sempre più vulnerabili di fronte all’instabilità climatica.