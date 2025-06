Schianto mortale in provincia di Verona: Luca, 8 anni, perde la vita. Castelmassa in silenzio.

Luca Mantovanelli aveva solo otto anni, una vita intera davanti, spezzata da uno schianto mortale, su una strada della provincia di Verona. Era in auto con la mamma e il fratello maggiore Gioele, quando la macchina è finita contro un platano lungo la provinciale 46, tra Legnago e Torretta.

Portato d’urgenza all’ospedale di Legnago, Luca non ce l’ha fatta. È morto poco dopo l’arrivo, lasciando un vuoto che nessuna parola potrà colmare. Feriti anche la madre e il fratello, che ora si trovano in ospedale. Le loro condizioni sono serie, ma stabili.

Luca era di Castelmassa. La notizia si è diffusa in poche ore nel paese, lasciando tutti in silenzio. Un silenzio denso, rotto solo dalle lacrime e dal dolore di una comunità che oggi si stringe intorno a una famiglia colpita da una tragedia immensa.

Il messaggio del Sindaco.

“L’intera Comunità di Castelmassa è profondamente colpita da una tragedia che nella giornata di ieri ha coinvolto una famiglia di nostri Concittadini. La prematura scomparsa del piccolo Luca ci lascia sconcertati e senza parole. Il nostro pensiero va inoltre a Deborah e a Gioele, in questo momento così difficile per loro, e a Paolo, al quale siamo vicini e che stringiamo a noi in un fortissimo abbraccio. A tutti loro va il nostro pensiero più profondo, oltre che il nostro augurio più sincero perché possano trovare la forza per superare questa prova immane”.

“Non ci sono parole che bastino a colmare un dolore così grande. L’Amministrazione comunale si unisce al lutto di questa famiglia con tutto il cuore. Invitiamo ogni massese a unirsi in un momento di raccoglimento, di preghiera, di rispetto. In queste ore buie, Castelmassa deve dimostrarsi Comunità: discreta, presente, solidale. Vicina nel silenzio, nell’affetto, nel sostegno sincero. Chiediamo anche agli organi di stampa e ai media di trattare questa vicenda con il massimo rispetto e la dovuta delicatezza. Alla famiglia, tutta, la nostra vicinanza. Al piccolo Luca, il nostro pensiero più tenero e commosso“.

Il Sindaco. Federico Ragazzi.