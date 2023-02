Ospedale Malcesine, attivi 25 posti letto sui 50 previsti dal piano socio sanitario: l’interrogazione dei consiglieri regionali.

Non tutti i posti letto previsti dal piano socio sanitario 2019- 2023 per l’ospedale Malcesine sono stati messi a disposizione dei pazienti. La questione è stata portata alla luce dai consiglieri regionali del PD Veneto Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, che hanno chiesto spiegazioni all’assessore alla sanità: “Questo ospedale rappresenta un punto di riferimento sanitario per l’area dell’Alto Garda e per i milioni di turisti che visitano l’area. Quando sarà data piena attuazione alle schede ospedaliere del piano socio sanitario per garantire la totale attivazione dei posti?”.

“Vogliamo certezze sul futuro del polo sanitario”.

“La struttura è da anni riconosciuta a livello nazionale come Centro di riferimento per lo studio e la cura degli esiti tardivi della poliomielite ed è un fondamentale presidio medico per i pazienti affetti da tali patologie, residenti nel Veneto ed in altre regioni. Eppure”, hanno denunciato gli esponenti dem, “le schede ospedaliere previste nel piano 2019-2023 restano in larga parte inattuate. Prevedono per l’ospedale di Malcesine 50 posti letto dedicati al recupero e alla riabilitazione funzionale più 30 addizionali a disposizione dei pazienti extraregione ed altri 12 destinati all’ospedale di comunità.

Ad oggi risultano attivati solo 25 posti letto e mancano ancora tutti e 30 i posti letto previsti per i pazienti da fuori regione, con circa 800 persone con disabilità in lista di attesa per il ricovero. “Già per due volte, tra 2019 e 2020”, ha ricordato Bigon, “ho presentato interrogazione, ma senza riceve risposta su questo grave disservizio. Ora vogliamo certezze sul futuro di questo importante polo sanitario“.