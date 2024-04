La mulattiera di Malcesine cambia look: AGS amplia rete fognaria e acquedotto.

L’Azienda Gardesana Servizi Ags, amplia la rete fognaria e l’acquedotto di Malcesine, riqualificando l’antica mulattiera. Ags ha recentemente completato un importante intervento di ampliamento lungo via Panoramica. Questa iniziativa ha coinvolto la posa di circa 1500 metri di condotte fognarie e 1300 metri di acquedotto, con un investimento totale di circa 520mila euro.

Il progetto.

Il progetto si è concentrato sul collettamento in fognatura di abitazioni e strutture turistiche situate lungo la storica strada. Queste in precedenza facevano uso di fosse biologiche con capacità depurativa non ottimale. L’obiettivo principale dell’intervento era quello di eliminare i potenziali rischi ambientali per suolo, sottosuolo e acque superficiali. Una mossa fondamentale, considerato il contesto storico e ambientale di Malcesine.

Le attività di ripristino dell’antica mulattiera sono state eseguite secondo un progetto elaborato dal team di ingegneria di Ags. Importante la collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. La riqualificazione della mulattiera è avvenuta nel pieno rispetto ambientale, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e recuperando i materiali originali, senza l’uso di leganti chimici.

L’investimento.

L’investimento necessario per questa importante opera è stato sostenuto da Ags, in collaborazione con la Regione del Veneto e il Comune di Malcesine. Questo evidenzia l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni locali nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la conservazione del patrimonio storico-ambientale del territorio.