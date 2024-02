Lessinia protagonista in tivù sui canali Rai.

Lessinia protagonista in tivù: questa sera, martedì 13 febbraio, alle 21 su Rai Scuola (canale 57) – in replica giovedì su Rai Tre in terza serata, alle 1 – andrà in onda Newton “Quello che sappiamo”: Fossili per la Scienza. La trasmissione, condotta da Davide Coero Borga, fa tappa in Lessinia, a Bolca, per mostrare la ricchezza di pesci, piante e altri organismi fossili rinvenuti nei giacimenti della zona.

E non solo: le telecamere della Rai entreranno anche all’interno del Museo paleontologico e preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo. Di Bolca, sarà mostrata la ricchezza di pesci, piante e altri organismi fossili rinvenuti nei giacimenti della zona, con le spiegazioni di Luca Giusberti, micropaleontologo dell’Università di Padova, Rita Deiana, geofisica direttrice del Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Culturali, Guido Roghi, paleobotanico dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e Massimo Cerato, cavatore e preparatore di fossili.

All’interno del Museo paleontologico e preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo è entrata un’altra squadra dell’Università di Padova, quella formata dal paleontologo Pietro Calzoni, dal geologo Matteo Massironi, e dagli esperti in metodi iperspettrali, Rita Chirico e Bruno Casarotto.