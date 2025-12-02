Oltre cento giovani under 35 di Coldiretti Veneto alla finale regionale degli Oscar Green: anche i veronesi protagonisti.

Oltre cento giovani under 35 di Coldiretti Veneto si sono ritrovati a Montebelluna per la finale regionale della 19ª edizione degli Oscar Green, il premio dedicato all’innovazione in agricoltura. L’evento si è svolto negli spazi di Infinite Area, centro rigenerato e oggi laboratorio creativo per nuove imprese.

“Le idee presentate dimostrano come l’intelligenza naturale possa incontrare la tecnologia e trasformarsi in sviluppo”, ha affermato Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto. Presenti anche il futuro presidente della Regione Alberto Stefani, che ha ribadito l’impegno verso le politiche giovanili, e i neo eletti consiglieri Claudio Borgia e Cristiano Corazzari.

La giornata, condotta da Monica Vallerini, ha ospitato interventi di sportivi come Enrica Merlo, la pluriprimatista Emma Maria Mazzenga e Andrea Matteazzi, ex pallavolista oggi imprenditore agricolo.

I premi.

Sette i vincitori e tre le menzioni speciali. A rappresentare il Veneto alla finale nazionale sarà Silvia Bertazzo de La Bocalina (Adria), premiata nella categoria “Campagna Amica”.

Tra i progetti riconosciuti: l’apicoltura digitale di Riccardo Poli (Cerro Veronese) per “Impresa Digitale e Sostenibile”, il Festival di comunità di Beatrice Lorenzato (Vicenza), l’agricoltura di montagna di Francesco Sommacal (Belluno), la comunicazione rurale di Luca Manzan (Treviso) e le iniziative imprenditoriali di Daniele Fiorotto (Treviso) ed Enrico Turetta (Padova).

La squadra veronese.