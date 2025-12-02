La giunta del comune di Verona ha approvato il progetto di riqualificazione di aree verdi, campi gioco e cortili scolastici.

La giunta del comune di Verona ha approvato per il triennio 2025-2027 il progetto di riqualificazione delle aree verdi, dei campi gioco e dei cortili scolastici nelle 8 Circoscrizioni cittadine. L’importo stanziato per gli interventi, decisamente significativo, è di 792 mila euro.

Le zone interessate.

Tra le zone principali che saranno interessate dai lavori ci sono Piazza Pradaval e Piazzetta Navona, il campo giochi di via Abba, dove sorgerà un’area poli-generazionale, l’area verde di via Pelisek, via Marchesi, Piazza Brodolini, la ciclabile di via Torricelli-via Dalla Chiesa, dove verrà realizzata la nuova staccionata, l’area verde tra via Volturno-via Calvi, il collegamento Parco Santa Teresa con Parco di via Ongaro, via De Sandre, via Scuderlando, via Dell’Agricoltura, l’area verde Giardino Maestro Martino, il parco Hellas Verona, Orti di via Belluno, dove sarà realizzata una nuova tettoia, Parco Boscoburi e via Caliari. Nelle aree verdi di via Della Consortia e via Dei Pioppi sarà realizzata l’area cani.

“Uno degli investimenti più importanti degli ultimi anni in favore del verde, che ci consente di mettere mano a diverse aree cittadine, con lavori significativi che inizieranno già da questa primavera”, sottolinea l’assessore ai Giardini Federico Benini.

I lavori in programma.

I lavori prevedono la rimozione dei rifiuti abbandonati, a cui seguirà il taglio delle erbe e degli arbusti infestanti, il diserbo e lo sfalcio delle specie vegetative infestanti che periodicamente si sviluppano naturalmente. Verranno eseguiti anche la potatura degli alberi presenti e l’eventuale abbattimento di esemplari morti, malati o pericolanti che potranno essere sostituiti con nuove piante, la rimozione delle colline di terreno e la successiva risagomatura.

Saranno messe in sicurezza le recinzioni esterne e interne, i cancelli carrabili e pedonali e le staccionate nelle aree interessate. Verranno ripristinati gli eventuali percorsi e le stradine già presenti in materiale stabilizzato o pavimentazioni in autobloccanti o materiale drenante. Sarà fornito ghiaino nelle aree esterne che ne abbiano necessità e sarà sostituito il tappeto erboso nelle zone danneggiate prive di prato o infestate da essenze arboree estranee. Sarà, inoltre, ripristinata la funzionalità delle attrezzature gioco che presentano pericoli evidenti provocati dal normale utilizzo o da atti vandalici o dalle condizioni atmosferiche, attraverso la sostituzione di alcuni componenti, quali viti, tappi, pali, funi, catene e quant’altro necessario; altri giochi non più conformi alle normative vigenti saranno rimossi ed eventualmente sostituiti. Verranno sistema o sostituite ove necessario panchine, tavoli, panchine ecc.

Salute delle piante.

Il progetto prevede inoltre valutazioni delle condizione di salute e stabilità di esemplari arborei mediante indagine visiva e strumentale (resistograph, tomografia sonica ed elettrica, prove di trazione). Per quanto riguarda gli impianti di irrigazione esistenti, saranno sostituiti gli eventuali elementi non funzionanti o danneggiati e ove necessario installati nuovi modelli più recenti con impianto a goccia per le zone ad arbusti.

I lavori di riqualificazione comprendono inoltre tutte le opere per la gestione e conservazione delle fontane comunali, quali: demolizione delle eventuali pavimentazioni ammalorate, realizzazione di getto in calcestruzzo, stesura di miscela antiusura colorata, sabbiatura dei muretti e dei marmi perimetrali con specifico trattamento superficiale con resine, trattamento anticalcare, manutenzione impianto idraulico ed elettrico con installazione pompe di ricircolo acqua, illuminazione interna e quadri elettrici.