Emessi dal questore di Verona due provvedimenti di ammonimento per bullismo nei confronti di due 14enni.

Il Questore della Provincia di Verona, Rosaria Amato, ha emesso due provvedimenti di ammonimento nei confronti di due minori quattordicenni ritenuti responsabili di atti di bullismo e aggressioni ai danni di un loro coetaneo.

L’attività istruttoria portata avanti dalla Sezione “Misure di Prevenzione” della Divisione Anticrimine, avviata a seguito delle segnalazioni dei familiari della vittima, ha consentito di accertare una serie di condotte violente, intimidatorie e vessatorie, poste in essere sia in ambito scolastico che all’esterno dell’Istituto, culminate in vere e proprie aggressioni fisiche avvenute all’uscita della scuola che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari e il ricorso alle cure ospedaliere da parte della vittima.

Nel tempo, i comportamenti persecutori si sarebbero manifestati anche attraverso insulti reiterati e molestie tramite gruppi di messaggistica istantanea, determinando un forte stato di disagio nella vittima, costretta ad abbandonare i canali social utilizzati dalla classe.

Valutata la gravità dei fatti, l’allarme sociale suscitato da tali condotte e la giovanissima età dei soggetti coinvolti, il Questore ha ritenuto indispensabile adottare la misura preventiva dell’ammonimento, strumento finalizzato a richiamare i responsabili al rispetto delle regole di convivenza civile e ad interrompere tempestivamente ogni comportamento lesivo.

Il Questore ha personalmente convocato i genitori dei due responsabili insieme ai figli, per invitarli a vigilare sul comportamento dei ragazzi e ad adempiere ai doveri educativi previsti dall’ordinamento.