Progetto da 203 milioni per gli ospedali del Veneto: c’è anche Legnago

La Regione Veneto approva il Programma di investimento da 203 milioni per le opere di edilizia sanitaria: c’è anche l’ospedale di Legnago.

La giunta regionale del Veneto, con una delibera proposta dall’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha deciso di approvare la prima fase attuativa, relativa al triennio 2025-2027, del Programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per un totale di 203 milioni 300 mila euro.

Con lo stesso atto è stato deciso di autorizzare gli investimenti negli ospedali di Oderzo (Treviso), Mestre all’Angelo, Bassano del Grappa (VI) e anche in quello di Legnago.

Il nuovo ospedale di Legnago.

Il complesso ospedaliero di Legnago, che si trova in zona sismica 3, necessita di interventi di adeguamento sismico e antincendio da realizzarsi in più fasi. “Lo studio di fattibilità presentato dall’Azienda, a seguito del parere della CRITE, ha evidenziato la necessità di realizzare il nuovo ospedale di Legnago in sostituzione dell’esistente per un costo complessivo stimato pari a 142 mln di euro, oltre a sistemazioni esterne e accesso.

La prima fase degli interventi previsti, per un importo stimato di 40 mln di euro, è stata inserita all’interno della rimodulazione dell’Accordo di Programma sottoscritto 14/02/2022, approvata con DGR n. 1559/2022, e viene finanziata con i fondi ex art. 20 per 28,5 mln di euro e con i fondi ex art. 1 c. 95 L. n. 145/2018 per 10 mln di euro. Il relativo progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute per l’importo complessivo previsto. Con il presente programma si conferma il secondo stralcio dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Legnago per 100 milioni di euro“.