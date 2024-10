Legnago, decoro urbano: pulizia obbligatoria delle vetrine vuote.

A Legnago per il decoro urbano il sindaco Paolo Longhi ha recentemente introdotto una nuova misura: “Vetrine pulite”. Questo per dare più dignità al centro storico e al quartiere Porto. A partire dal 1° novembre e fino al 7 gennaio 2025, i proprietari di immobili commerciali sfitti o abbandonati saranno tenuti a garantire la pulizia e la manutenzione delle loro proprietà visibili al pubblico.

Le saracinesche dovranno essere mantenute in ordine, evitando l’accumulo di rifiuti e detriti sia all’interno che nelle aree circostanti. Anche le vetrine dovranno essere ripulite da eventuali affissioni non autorizzate e mantenute pulite. In assenza di attività all’interno dei locali, le vetrine potranno essere oscurate per evitare la visibilità degli spazi vuoti.

Inoltre, cavi dismessi, centraline inutilizzate e altre strutture non conformi dovranno essere rimosse o coperte, per migliorare l’aspetto generale delle vie cittadine. Chi non rispetterà le nuove disposizioni sarà soggetto a sanzioni amministrative, che variano dai 25 ai 500 euro, oltre alla richiesta immediata di pulizia degli spazi in questione.

Questa iniziativa mira a preservare l’immagine e la vivibilità della città, soprattutto in un momento in cui molti commercianti continuano a lavorare duramente per mantenere viva l’economia locale.