Mistero nella notte, auto si ribalta e gli occupanti scappano a piedi

Auto si ribalta nella notte in via Legnago a Verona, gli occupanti scappano a piedi.

Mistero nella notte a Verona: auto ribaltata, gli occupanti scappano a piedi. La fuoriuscita autonoma dell’auto si è verificata poco prima della mezzanotte, in via Legnago, dopo il cavalcavia, con provenienza da San Giovanni Lupatoto. La causa è stata probabilmente l’alta velocità. Si tratta di una Opel Astra, che dopo essere uscita di strada si è capottata a margine della carreggiata ed è rimasta in posizione verticale rispetto al terreno.

A bordo pare ci fossero due persone, che si sono dileguate in pochi secondi, nonostante il sinistro. Sono in corso gli accertamenti da parte del reparto Motorizzato sul proprietario del mezzo e sul materiale rinvenuto a bordo del veicolo (canne da pesca e scatole di attrezzi). Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa insicurezza del veicolo che è stato sequestrato per mancanza della copertura assicurativa