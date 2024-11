Legnago: tutto pronto per la Festa dei Sapori di San Martino.

Tutto pronto per la Festa dei Sapori di San Martino a Legnago dal 3 all’11 novembre per celebrare il Santo Patrono del comune che ricorre l’11 novembre. Organizzata in collaborazione con la Pro Loco e Coldiretti, la festa offre una serie di eventi culturali e gastronomici.

Il primo appuntamento è il Festival del Mistero, che si svolgerà il 3 novembre alle 15.30 alla Cascina del Parco. La festa dei sapori inizierà ufficialmente giovedì 7 novembre, con un convegno di Coldiretti sullo sviluppo rurale alle 19, seguito alle 20.30 dall’apertura dello stand gastronomico con piatti tradizionali. Da venerdì 8 novembre, apriranno anche gli stand degli espositori di prodotti agroalimentari.

Il fine settimana sarà ricco di eventi per famiglie e bambini, organizzati insieme alle biblioteche e alle scuole locali. Domenica 10 novembre sarà la giornata più importante: al mattino ci sarà la 31ª “Camminata di San Martino” e la Santa Messa in Duomo con la benedizione dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio, alle 18, si terrà la cerimonia per la consegna del Cavalierato di San Martino al museo Fioroni.

In occasione della Festa, sabato 11 novembre alle 12.00 in Piazza Garibaldi a Legnago sarà presentato in anteprima il video della canzone “Passo dopo passo” del Corodoro.