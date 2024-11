La Fucina si rinnova e diventa più inclusiva grazie al Pnrr, ma serve ancora aiuto.

La Fucina si rinnova e diventa più inclusiva grazie al Pnrr, ma serve ancora aiuto: lo spazio culturale Machiavelli ha presentato un progetto di riqualifica. La Fucina è un’impresa culturale che dal 2015 gestisce il teatro dell’ex Centro Mazziano.

“Negli anni abbiamo cercato di rendere onore alla memoria di questo luogo” – spiega il direttore Stefano Soardo – “L’abbiamo rivitalizzato e ristrutturato creando un impianto audio-luci professionale, un nuovo impianto di proiezione cinematografica, un foyer con un bancone bar per accogliere gli spettatori nel migliore dei modi. Ma ci rimaneva il cruccio: il teatro non era completamente accessibile a persone con disabilità motoria perché la sala è al piano strada, ma i bagni e il palcoscenico non sono accessibili.”

Il costo dei lavori di riqualificazione però erano proibitivi da sostenere per la giovane realtà, che quindi si è adoperata per trovare fondi. Poi la buona notizia: il progetto è approvato e finanziato nell’ambito del Pnrr. A gennaio 2025 sono quindi programmati i lavori per rifare i bagni della sala teatrale, creare un bagno accessibile a persone con disabilità e una zona dedicata ai più piccoli, verrà poi costruita una rampa per l’accesso al palcoscenico, alto più di un metro e ora raggiungibile solo tramite scalini.

L’appello.

“Il Pnrr però non copre interamente le spese e per questo ci rivolgiamo a tutti i cittadini: aiutateci a rendere il teatro un luogo davvero per tutti”. Per sostenere l’iniziativa è possibile donare tramite la piattaforma online GoFundMe da questo link.