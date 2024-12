Concerto di Capodanno al Salieri di Legnago con la regina del Gospel

La regina del Gospel protagonista del concerto di Capodanno al Salieri di Legnago.

Il Teatro Salieri di Legnago si prepara a salutare il 2024 all’insegna della musica e della spiritualità: il Concerto Gospel di Capodanno. L’evento è in programma martedì 31 dicembre alle ore 21:45. Un evento imperdibile, capace di fondere l’emozione del gospel con l’atmosfera magica delle festività natalizie, grazie alla straordinaria presenza di Sherrita Duran, una delle voci più amate nel panorama internazionale.

Per la prima volta sul palco del Salieri, Sherrita Duran porterà il suo celebre Gospel Show, definito dal critico musicale Mario Luzzatto Fegiz come un’esibizione di “un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black“. La cantante, in tour nelle principali città italiane, proporrà un repertorio che spazia dai grandi classici del gospel alla tradizione natalizia, con incursioni nel mondo pop.

Il pubblico sarà trasportato dalle emozioni di brani intramontabili come Amazing Grace, Oh Happy Day, When the Saints Go Marching In e Glory Glory Hallelujah. Non mancheranno i classici natalizi come Silent Night, Jingle Bells e White Christmas, che contribuiranno a creare un’atmosfera calda e festosa. A completare la serata, sorprendenti interpretazioni di pezzi iconici del pop, tra cui I Believe I Can Fly, I Still Haven’t Found What I’m Looking For e Hallelujah.

La serata, pensata per un pubblico ampio e variegato, sarà fuori abbonamento e si concluderà con un brindisi per accogliere insieme il nuovo anno. I biglietti, a partire da soli 15 euro, danno l’opportunità di vivere un’esperienza musicale e culturale unica, accessibile a tutti.