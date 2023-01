Un’aspirante Miss Mondo per portare a Legnago le più belle del pianeta

Maria Antonietta Marino, aspirante Miss Mondo, incontra il sindaco di Legnago.

Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti e l’assessore alle Attività economiche Maurizio De Lorenzi hanno incontrato Maria Antonietta Marino, semifinalista nazionale di Miss Mondo Italia.

La modella 19enne, titolare del ristorante Clochard a Legnago, parteciperà alle semifinali che si svolgeranno in Puglia a luglio e che decreteranno la finalista italiana che volerà alle selezioni di Miss Mondo. L’incontro in Comune è stato l’occasione per valutare la possibilità di ospitare a Legnago a maggio 2023 le selezioni di Miss Mondo Veneto.

“Per la città di Legnago sarebbe un’occasione interessante poter accogliere le selezioni”, ha commentato De Lorenzi.