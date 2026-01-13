Sabato grande festa a Lazise per il rientro dopo 2 anni della ciclista Monica Consolini.

Il giro del mondo in 2 anni, dopo l’impresa la ciclista Monica Consolini torna a casa a Lazise: la attende una grande festa. Esattamente cento settimane fa, il 13 gennaio 2024, lasciava le sponde del Garda con un sogno nei pedali.

Sabato 17 gennaio 2026, quel sogno si chiuderà nel punto esatto in cui è iniziato: a Lazise. La comunità lacustre è pronta a riabbracciare Monica Consolini, l’ingegnera trentacinquenne che ha compiuto l’impresa straordinaria di fare il giro del mondo in bicicletta in solitaria.

Un’odissea transcontinentale.

Il viaggio di Monica, seguito da migliaia di persone attraverso la pagina social “RidesmileS”, è stato un mosaico di culture e paesaggi estremi. Partendo dall’Est Europa, ha attraversato i Balcani, la Turchia e le terre selvagge dell’Asia Centrale (Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan), fino a raggiungere le steppe della Mongolia e la Cina. Non contenta, ha sfidato le distanze del Nord America, percorrendo la costa californiana, per poi scendere in America Latina tra Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina, rientrando infine in Europa tramite la Spagna.

Il trionfo finale a Lazise.

L’appuntamento per il “gran rientro” è fissato per le ore 10:30 presso il Centro Giovanile di via Balladoro. Monica percorrerà gli ultimi chilometri partendo da Peschiera del Garda, scortata per l’occasione da una pattuglia in bicicletta della Polizia Locale.

Ad attenderla, oltre alla madre Graziella e all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, ci saranno centinaia di amici e sostenitori pronti a celebrare una delle imprese atletiche e umane più significative del territorio negli ultimi anni.