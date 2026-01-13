Volti nuovi al comando: chi sono i dirigenti della polizia veronese

Polizia, presentati dal Questore i nuovi vertici per la Questura di Verona e la Scuola di Peschiera.

Nuovi vertici per la polizia di Verona e Peschiera: il Questore Rosaria Amato ha presentato ufficialmente D’Amico e Perna. Si tratta di due figure chiave che hanno assunto incarichi di alta responsabilità. Il primo dirigente Roberto D’Amico, nuovo capo di Gabinetto della Questura, e il vice Questore Teresa Perna, direttore reggente della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda.

Questura, l’esperienza di D’Amico.

Il primo dirigente Roberto D’Amico, 54 anni, arriva a Verona dopo una carriera eclettica iniziata nel 1990. Con alle spalle una solida formazione giuridica, D’Amico ha gestito realtà complesse come il Commissariato di Orgosolo e il Centro Operativo Autostradale dell’Aquila, prima di trascorrere undici anni nella Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Dopo l’ultimo quinquennio come Capo di Gabinetto a Viterbo e la promozione a Primo Dirigente nel 2025, approda ora a Verona per guidare l’Ufficio di Gabinetto. Prende il posto di Luciano Iaccarino, andato in pensione a gennaio dopo una lunga e onorata carriera.

Alla Scuola di Peschiera: la competenza di Teresa Perna.

La direzione della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda è stata affidata al vice Questore Teresa Perna. Entrata in Polizia nel 2006, la dott.ssa Perna vanta un curriculum fortemente orientato alla formazione e alla gestione delle relazioni esterne.

Dopo le esperienze operative a Milano e Brescia, dal 2013 si è distinta alla Pol.G.A.I. (Scuola di Polizia Giudiziaria Amministrativa e Investigativa) di Brescia. Esperta in programmi formativi e docenza, ha istruito generazioni di agenti, ispettori e persino polizie estere. La sua nomina a Direttore Reggente sottolinea l’importanza strategica della struttura di Peschiera nella crescita delle nuove leve della Polizia di Stato.