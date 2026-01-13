Dieci chilometri di bellezza: il nuovo volto della Lazise Love Run, tutte le novità dell’edizione 2026.

Il cuore del Garda corre per il sociale: debutta la nuova Lazise Love Run “trasformata”: ecco tutte le novità dell’edizione 2026. L’appuntamento, fissato per la mattina di domenica 8 febbraio 2026 (start ore 9:30), non è solo una sfida contro il cronometro, ma un rebranding totale dell’esperienza sportiva sulle sponde veronesi del Lago di Garda.

Una regia nuova per un percorso inedito.

Il primo grande cambiamento risiede nella cabina di regia, ora affidata al VRM Team Asd. La nuova organizzazione ha ridisegnato la mappa dell’evento puntando sulla massima efficienza: Piazza Vittorio Emanuele II diventerà il fulcro nevralgico della giornata, ospitando sia la partenza che il traguardo. Questa scelta “compatta” accorcia le distanze per gli atleti, che troveranno anche il deposito borse strategicamente posizionato a pochi passi dall’arrivo, garantendo fluidità e comfort anche in caso di pioggia.

I 10 chilometri del tracciato sono stati integralmente rivisti. Il nuovo disegno si snoda lungo il lago, offrendo scorci panoramici che puntano a esaltare la bellezza naturale di Lazise. Due le modalità di partecipazione.

Gara Fidal: per i tesserati e i cacciatori di record. Corsa non competitiva: per chi cerca il divertimento del cronometro senza l’ansia della prestazione agonistica.

Sport e nasi rossi: l’impegno benefico.

L’anima dell’evento batte però per la solidarietà. Parte delle iscrizioni sarà destinata a Essere Clown Verona Odv. I fondi sosterranno i volontari che operano negli ospedali e nelle strutture sanitarie locali, portando il sollievo della clownterapia nei reparti più difficili.