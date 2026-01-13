San Martino: oltre 130mila euro per riqualificare i centri sportivi

San Martino Buon Albergo, via libera al piano sport 2026: oltre 130mila euro per riqualificare i centri sportivi.
San Martino Buon Albergo, piano di investimenti da oltre 130 mila euro per lo sport nel 2026: ecco tutti gli interventi. La Giunta comunale ha dato il via libera alla variazione del Piano Operativo Annuale della società in house Archimede Servizi Srl, stanziando fondi per una serie di interventi di riqualificazione che prenderanno il via nel corso del 2026.
L’operazione mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strutture del territorio, con un focus particolare sull’efficientamento tecnologico e la manutenzione straordinaria.
La mappa degli interventi.
Il piano prevede sei cantieri principali distribuiti su diverse aree del comune.
- Campo da calcio di Pozzan (via Marconi): rifacimento completo dell’impianto di irrigazione (€ 41.456).
- Parco Olimpia: completamento della pergola del punto ristoro (€ 12.199) e installazione di sistemi di domotica, connettività e controllo accessi per i nuovi campi da tennis (€ 24.367).
- Impianti sintetici: realizzazione delle strutture di sostegno per le tribunette (€ 11.591).
- Palestra di Pozzan: ristrutturazione dell’appartamento destinato al custode (€ 36.644).
- Borgo della Vittoria: avvio della prima fase di messa in sicurezza degli impianti (€ 6.097).
Giulio Furlani (sindaco): «Questi interventi sono un investimento concreto per offrire ai nostri ragazzi il miglior ambiente possibile per lo sport, proseguendo un percorso di miglioramento della sicurezza e della funzionalità delle strutture iniziato anni fa».
Andrea Aldegheri (assessore allo Sport): «Le opere nascono dall’ascolto delle associazioni. Investire in innovazione e manutenzione significa mettere gli atleti nelle condizioni ideali per crescere in modo sano e inclusivo».