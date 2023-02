L’Ulss 9 accoglierà 74 volontari per i progetti legati al Servizio civile universale.

Ancora una settimana per candidarsi volontari per il Servizio civile universale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, hanno infatti prorogato il termine di presentazione delle domande di Servizio civile. La nuova scadenza è fissata alle ore 14:00 di lunedì 20 febbraio 2023.

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha l’opportunità di accogliere e inserire 74 volontari presso alcuni servizi socio-sanitari del Distretto 2 (Est Veronese), del Distretto 3 (Pianura Veronese) e del Distretto 4 (Ovest Veronese).

I giovani, tra i 18 e i 28 anni, potranno scegliere di aderire ad uno dei 4 progetti proposti dall’Ulss 9 Scaligera:

Mozart (Area minori, adolescenti e giovani – Servizi Socio-Educativi presso 36 Comuni del Distretto 4 e 7 Comuni del Distretto 2), n. 43 posti

(Area minori, adolescenti e giovani – Servizi Socio-Educativi presso 36 Comuni del Distretto 4 e 7 Comuni del Distretto 2), n. 43 posti Chopin (Area anziani e Disabili – Servizi Socio-Educativi presso 18 Comuni del Distretto 4 e 5 Comuni del Distretto 2), n. 23 posti

(Area anziani e Disabili – Servizi Socio-Educativi presso 18 Comuni del Distretto 4 e 5 Comuni del Distretto 2), n. 23 posti Beethoven (Area disabilità – Sedi Distretti Socio Sanitari di Bussolengo, Legnago e Bovolone), n. 4 posti

(Area disabilità – Sedi Distretti Socio Sanitari di Bussolengo, Legnago e Bovolone), n. 4 posti Bach (Area Dipendenze – Serd Bussolengo e Legnago), n. 4 posti

I giovani aderenti parteciperanno alle progettualità per 12 mesi, per un totale di 1145 ore di impegno (media di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì).

È previsto un compenso mensile pari a 444,30 euro e si richiede ai volontari il possesso della patente B. I volontari parteciperanno inoltre a un percorso di formazione per acquisire conoscenze e competenze utili all’accesso al mercato lavorativo e alla valorizzazione delle competenze sviluppate nel corso dell’annualità progettuale.

I candidati potranno presentare domanda, unicamente online, sul sito DOL https://domandaonline.serviziocivile.it/ . L’accesso alla piattaforma deve avvenire esclusivamente attraverso credenziali Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La domanda dovrà essere perfezionata entro le ore 14:00 del 20 febbraio 2023.



Per maggiori informazioni è possibile contattare all’Ufficio Servizio Civile dell’Ulss 9 Scaligera inviando un’email a scn@aulss9.veneto.it, telefonando al numero 045 6712372 (lunedì e giovedì, dalle ore 09:00 alle 13:00) o chiamando/inviando un messaggio via Whatsapp al numero 329 0175134. Saranno proposte alcune occasioni informative online.