In arrivo nuovi shuttle bus sul lago di Garda, Arriva Italia potenzia il trasporto pubblico con l’arrivo della stagione estiva.

Shuttle bus sul Garda, con l’estate potenziato il trasporto pubblico. Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento dei turisti, a partire dal 9 giugno Arriva Italia potenzia infatti, in accordo con L’Agenzia del TPL di Brescia, i suoi servizi autobus sul Garda, per offrire un’alternativa ecologica a residenti e visitatori per una giornata sul lago, senza problemi di traffico e parcheggio.

A Sirmione è attivo lo Shuttle Bus che ogni 15-20 minuti fino alle 00.40 di notte collega il centro storico con i principali parcheggi di Sirmione e i punti di interscambio con il servizio di linea, al costo di 2 euro a corsa. Una volta sulla penisola di Sirmione si può anche usufruire dei servizi del Chiama Bus, il servizio a chiamata che tramite l’app Chiamabus-Sirmione permette di muoversi liberamente tra Sirmione, Rovizza, Lugana e Colombare sempre al costo di 2 euro a corsa.

Infine, per il periodo estivo, viene rafforzata la linea LN026 Brescia-Sirmione-Verona, attiva fino alle 23:00, e che transita anche dalla stazione ferroviaria di Desenzano, dove arrivano i treni da Milano e Verona.

Diverse poi le linee costiere verso altre famose località vacanziere potenziate in vista dell’estate. La tratta R-link 204 effettuerà corse ogni mezz’ora tra Salò e Desenzano e resterà attiva fino alle 23:00. Da Salò partono invece corse verso tutta la sponda lombarda del Garda, fino ad arrivare in Trentino. La linea R-Link 202 collega ogni 30 minuti Brescia con Salò e poi con Gardone Riviera, Maderno e Gargnano. Da Salò e Gargnano la linea LN027 porta a Limone e Riva del Garda in Trentino.

Tutti i servizi di Arriva Italia sono a portata di mano grazie all’app Arriva MyPay, che permette di controllare orari e tratte e acquistare tutti i titoli di viaggio necessari. I biglietti sono disponibili anche presso le emettitrici automatiche e le rivendite autorizzate.