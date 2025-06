Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: ecco l’estate.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend, durante il quale arriverà la vera estate.

Situazione.

Tecnicamente nei prossimi giorni saremo interessati da un calo di pressione che non potrà garantire stabilità assoluta nelle nostre regioni. Le conseguenze sono di poco conto, con la prossima settimana l’alta pressione torna a dominare la scena.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo estivo con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, passaggi di blande formazioni nuvolose e i temporali relegati ai monti potrebbero non presentarsi. Le temperature sono previste in aumento e i venti in generale calo.

Per domenica bellissima e calda domenica estiva con cielo sereno o al massimo quasi sereno, tempo stabile e bello su tutta la provincia, monti compresi. Temperature in ulteriore aumento ben sopra le medie del periodo i venti sono deboli da occidente.

Tendenza.

Avremo una settimana dominata dall’alta pressione e da un clima estivo con giornate calde se non molto calde per il periodo, temperature molto sopra le medie del periodo, per una stagione estiva già in piena forma.