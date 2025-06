Bardolino: Coldiretti e Campagna Amica fanno la festa all’estate per celebrare l’agricoltura veronese.

Sabato 7 giugno 2025, Bardolino diventa una passerella di gusto e tradizione con “Campagna Amica incontra l’Estate 2025”. Un appuntamento speciale dedicato all’agricoltura e alla qualità del cibo: dalle 17 fino a mezzanotte sul lungolago una serata all’insegna dei sapori autentici veronesi.

Circa venti produttori locali animeranno la riviera con i loro stand gialli, offrendo un viaggio tra eccellenze del territorio: dai formaggi agli insaccati, dal vino all’olio, passando per miele, frutta, riso, tartufi e zafferano. Sarà l’occasione perfetta per scoprire – o riscoprire – il meglio dell’agroalimentare a chilometro zero, tra degustazioni, acquisti e racconti diretti da chi ogni giorno lavora la terra.

Non mancheranno momenti spettacolari: i “cuochi contadini” si esibiranno in dimostrazioni culinarie dal vivo con piatti preparati espressamente per l’evento, esaltando la stagionalità e l’origine dei prodotti. A fare da colonna sonora, le selezioni musicali di Dj Vittorio Cavallini di Radio Pico, per una serata in stile “Notte Gialla”, il format che unisce food e intrattenimento in giro per l’Italia.

Durante l’evento sarà inoltre attivo un punto informativo per chi vorrà sostenere la petizione europea promossa da Coldiretti per rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta di tutti gli alimenti.