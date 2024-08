A Pacengo si cena sospesi nel vuoto: torna Dinner in the sky

Dinner in the sky torna sul lago di Garda, questa volta a Pacengo: si pranza e si cena sospesi nel vuoto, a 50 metri d’altezza.

Conto alla rovescia per il ritorno di Dinner in the sky sul lago di Garda, per la precisione a Pacengo. Dal 6 all’8 settembre l’attrazione, che ha all’attivo oltre 10mila eventi nelle più grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles, farà infatti nuovamente tappa dalle parti di Lazise.

Offrendo al pubblico l’esperienza di gustare pranzi, cene, apericene e aperitivi sospesi a 50 metri di altezza. Rispetto alla tappa di giugno, tuttavia, cambia la location prescelta: dal lungolago si passa alla frazione di Pacengo, in cima alla collina dalla quale si domina lo scenario del lago di Garda.