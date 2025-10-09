Desenzano glam: tutto Pronto per Garda Fashion Week 2025

Passerella vista lago: torna la Garda Fashion Week al Sestino di Desenzano.

Desenzano del Garda ospita uno degli eventi più attesi del panorama fashion: la Garda Fashion Week 2025. L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre, dalle ore 21, al Sestino Fronte Lago. La storica location gardesana, erede della mondanità degli anni Ottanta, si trasformerà in un elegante palcoscenico di moda e creatività.

La passerella, affacciata direttamente sul lago, diventerà il punto d’incontro tra sartoria, talento e visione, celebrando la moda come un linguaggio che unisce. L’iniziativa, nata nel 2021 da un’idea di Puccio e Anita Gallo in collaborazione con Miro Events, si conferma un momento clou della stagione.

Sette firme italiane in passerella.

La serata vedrà sfilare le creazioni di sette firme italiane che interpretano la contemporaneità con stili diversi.

Da Verona , Albertini Atelier (sintesi di ricerca e tradizione) e Monica Effe – Monica Farina (che trasforma l’artigianalità in emozione).

, (sintesi di ricerca e tradizione) e (che trasforma l’artigianalità in emozione). Dalla Sicilia , Sabrina Polizzi (con un’estetica romantica e audace che celebra la libertà femminile).

, (con un’estetica romantica e audace che celebra la libertà femminile). Da Milano , Maurizio Bertè (per l’eleganza senza tempo e le linee pulite).

, (per l’eleganza senza tempo e le linee pulite). Dalla Versilia , ValeVale Bag Handmade (che reinterpreta l’accessorio).

, (che reinterpreta l’accessorio). Da Vicenza , Joseph Rodriguez (con una visione d’avanguardia).

, (con una visione d’avanguardia). Da Modena, Nicoletta Troisi (che unisce tradizione sartoriale e spirito innovativo).

La coreografia della sfilata è curata da Angela Cannata, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Leo Lionel e Chiara Feroldi. L’area beauty sarà gestita da Claudio e Max Diffusion (acconciature) e da Natalia Gorbachenko e Rachel Vernizzi (make-up).

Una notte di musica e glamour.

La serata non sarà solo moda: in linea con la tradizione del Sestino, si aprirà a cena con il Dinner Show del Maestro Alessandro Zaupa live. A seguire, la festa proseguirà fino a notte fonda con il DJ set di Paola Peroni.