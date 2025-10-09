“Castelnuovo Scrive”: al via il primo salone del libro locale

Libri e cultura del territorio: Castelnuovo del Garda “Scrive” e valorizza gli scrittori locali.

Nasce “Castelnuovo scrive“, la prima edizione del salone dei libri di Castelnuovo del Garda, un’iniziativa culturale per dare spazio e visibilità agli scrittori del territorio. L’obiettivo è offrire loro un’opportunità di incontro e dialogo diretto con la cittadinanza.

L’evento voluto dall’amministrazione comunale, si terrà sabato 25 ottobre presso il nuovo Centro di via Montini, una struttura che è stata recentemente inaugurata ed è priva di barriere architettoniche.

Opportunità aperta e non competitiva.

Il salone si caratterizza per il suo spirito non competitivo e non selettivo: non si tratta di un concorso, ma di un’opportunità aperta a tutti gli autori locali che desiderino esporre le proprie opere. Ogni scrittore avrà a disposizione uno spazio espositivo personalizzabile e la possibilità di vendere in autonomia le copie dei propri libri.

Accanto all’area espositiva, sarà allestita una sala dedicata agli incontri con i singoli autori, permettendo ai lettori di approfondire temi, storie e percorsi creativi. A conclusione della giornata, sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti.

Programma e orari.

Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17. L’ingresso è libero e aperto a chiunque sia interessato a incontrare gli autori, scoprire nuove letture e sostenere il fermento culturale locale.