Quali sono i profili tecnici richiesti a Padova?

I numeri di Infocamere per il 2024 parlano chiaro, a proposito di Padova: una provincia che vanta quasi 50mila imprese attive nel terziario e che si conferma centro nevralgico del Veneto. A essere richiesti non sono unicamente i profili di settori quali sanità, amministrazione, istruzione e turismo. Sono diverse le posizioni aperte per quanto riguarda i tecnici.



Parliamo, del resto, di una delle Tech Cities più importanti a livello nazionale e non solo, insieme a città come Verona, Milano, Napoli, Torino, Roma, Udine, Bari e Catania: questa la top ten dello scorso anno.

Le prospettive sono concrete, a fronte di un salario capace di raggiungere i 70mila euro annui per un profilo con middle seniority. Vediamo dunque una panoramica delle figure tecniche più richieste a Padova e provincia.

Addetti alla programmazione

La digitalizzazione sta cambiando nel profondo molteplici settori, incluso quello industriale, dove l’ultima frontiera – e già da alcuni anni – è il cosiddetto IIoT, che sta registrando sviluppi e novità importanti alla luce dell’implementazione di tecnologie innovative quali AI e cloud computing.

Non stupisce, dunque, la ricerca di addetti alla programmazione nel mercato del lavoro padovano. Si tratta di figure che rappresentano un tassello fondamentale per tutte le realtà che puntano all’automazione e all’innovazione, elementi che si possono reputare facce della stessa medaglia. A richiederne le competenze sono le imprese di settori, tra cui logistica, manifattura e servizi.

Tecnici esperti in programmi gestionali

Quanto detto a proposito della digitalizzazione vale anche in merito alla richiesta di tecnici aventi competenze verticali rispetto ai programmi gestionali di ultima generazione, che stanno diventando ormai di routine in diversi ambiti. A spiccare sono soprattutto i reparti amministrativi, le aziende della logistica e gli addetti alle risorse umane, dove questi software sono ormai pane quotidiano.

Ai tecnici è richiesto di fungere da ponte tra processi informatici e operativi, inserendosi in un flusso di lavoro basato sull’efficienza. Ci sono le prospettive affinché queste skill vengano ancora più richieste, poiché per le imprese del padovano rappresentano un valore aggiunto in chiave locale e globale.

Tirocinio controller

Tra le opportunità di lavoro emergenti a Padova un tirocinio interno come controller è certamente tra le più interessanti. Parliamo di un percorso pensato appositamente per neolaureati o giovani laureati che desiderano formarsi maggiormente nel controllo di gestione. Siamo dunque sempre nel contesto della digitalizzazione, a fronte di profili in cui lo sviluppo di competenze analitiche si coniuga a una formazione sul campo a stretto contatto con le dinamiche aziendali.

Fare un’esperienza di questo tipo può valere davvero la pena anche in chiave futura, dando modo ai lavoratori che si trovano all’inizio della carriera di affacciarsi al mondo della consulenza finanziaria interna, sviluppando esperienza, capacità tecniche e visione d’insieme.



Le opportunità di lavoro che abbiamo illustrato rappresentano soltanto alcuni esempi di cosa offre in questo periodo storico un territorio fertile e costantemente al passo con i tempi come quello della provincia di Padova. Per chi è alla ricerca di lavoro a Padova, questo contesto dinamico può offrire non solo stabilità, ma anche la possibilità di crescere professionalmente e fare un salto di carriera, coniugando etica del lavoro e intraprendenza.