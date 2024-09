Migliaia di moscerini che mordono: allarme sul lago di Garda.

Migliaia di moscerini che mordono, allarme sul lago di Garda: è successo lo scorso fine settimana, anche al parco divertimenti Gardaland. Numerose persone sono state infastidite da uno sciame di insetti pungenti. Questi piccoli invasori hanno attaccato i passanti, provocando fastidiose punture anche attraverso i vestiti. Non è ancora chiara la specie di questi insetti, che alcuni ipotizzano possano essere pappataci o formiche con le ali, generalmente attivi in condizioni di elevata umidità.

A differenza di vespe o api, questi insetti non causano gravi reazioni allergiche, ma le loro punture possono provocare prurito e arrossamenti che persistono anche per un paio di giorni. Alcune persone morsicate in più punti e con un senso di malessere addosso, sono corse all’ospedale di Peschiera, allarmate dai sintomi.

Fortunatamente non si sono registrati casi gravi e nessuna tossicità è stata associata a questi insetti. Nel frattempo, si attende che gli esperti raccolgano campioni per identificarli con precisione e valutare se sia necessario procedere con interventi di disinfestazione.