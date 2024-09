Soave: al termine due progetti per scuola e sport

Comune di Soave: al termine due importanti progetti per scuola e sport.

Un’estate all’opera per il comune di Soave che sta completando due importanti progetti, in coincidenza con l’inizio delle scuole e della stagione sportiva. Un lavoro utile per rendere le infrastrutture più sicure e sostenibili. Questi interventi sono stati possibili anche grazie al contributo finanziario della Regione Veneto, che ad agosto ha destinato oltre 50 mila euro all’amministrazione comunale per lavori nelle scuole e negli impianti sportivi di viale della Vittoria.

Tra i lavori realizzati, ci sono i nuovi controsoffitti in alcune aule delle scuole elementari, resi necessari dopo che delle analisi hanno evidenziato un alto livello di usura. Questa operazione è stata fatta per garantire la sicurezza degli alunni. Le scuole, inoltre, saranno pienamente utilizzabili grazie alla ristrutturazione del tetto, finanziata con 230 mila euro dallo Stato.

Anche l’impianto sportivo adiacente alla scuola subirà migliorie, in particolare con l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione al campo da calcio, utilizzato dai Veterani Soave e dalle squadre locali. Questo impianto garantirà una visibilità ottimale anche di sera e ridurrà i costi energetici grazie a tecnologie innovative.