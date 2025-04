Asics Malcesine Baldo Trail: boom di iscritti alla corsa nella natura

Lago di Garda pronto ad accendersi: record di iscritti per l’Asics Malcesine Baldo Trail.

Sabato 3 e domenica 4 maggio il Lago di Garda ospiterà la quarta edizione dell’Asics Malcesine Baldo Trail, un evento internazionale dedicato agli appassionati della corsa nella natura. L’evento, che avrà partenza e arrivo nel comune di Malcesine, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama delle gare di trail running.

Le iscrizioni quest’anno sono raddoppiate, con una partecipazione crescente da parte di atleti provenienti da tutto il mondo. Il format prevede tre distanze: 52, 26 e 16 km, tutte valide per l’assegnazione di punti Utmb, una novità che aumenta il prestigio della gara per i partecipanti. Non solo la corsa, però: l’organizzazione ha messo grande attenzione anche sul post-gara, con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per gli atleti.

I tracciati dell’evento si sviluppano su single track che attraversano le montagne al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige, toccando i comuni di Malcesine, Brentonico e Avio. Un percorso impegnativo ma affascinante, con passaggi panoramici che regalano viste mozzafiato sul Lago di Garda.

A completare l’offerta, Malcesine, con il suo borgo che si affaccia sul lago, sarà il punto d’arrivo e la location per il “terzo tempo” post-gara, animato da musica e momenti di socializzazione.