Cipollini assolto dall’accusa di calunnia ai danni dell’ex patron

Il tribunale di Verona ha assolto Mario Cipollini dall’accusa di calunnia ai danno dell’ex patron Ivano Fanini.

Il tribunale di Verona ha assolto Mario Cipollini dall’accusa di calunnia ai danni dell’ex patron Ivano Fanini, stabilendo che “il fatto non costituisce reato”. La sentenza sarà motivata entro 15 giorni. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni per l’ex campione di ciclismo, coinvolto in una lunga disputa legale con Fanini, che lo aveva lanciato nel mondo delle due ruote.



La vicenda risale al 2017, quando Cipollini denunciò Fanini per tentata estorsione, accusa poi archiviata, mentre successivamente Fanini lo querelò per calunnia. Al centro della lite un presunto credito mai saldato. “Possiamo dire che è finita in pareggio”, ha commentato all’Ansa l’avvocato di parte civile che ha annunciato che valuterà un eventuale appello dopo aver letto le motivazioni della sentenza.