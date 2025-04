Tragedia sfiorata in A4, camion centro un’auto ferma: salvo il conducente

Incidente sull’autostrada A4.

Un incidente, che ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante, si è verificato verso le 11,30 di oggi lunedì 28 aprile nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra San Donà di Piave e Meolo in direzione Venezia.

Stando a una prima ricostruzione, il veicolo leggero si è improvvisamente fermato, forse per un guasto, sulla corsia centrale a cavallo dello svincolo di San Donà di Piave al chilometro 426. Il conducente è uscito dall’abitacolo ed è riuscito a mettersi al riparo oltre le barriere di sicurezza. Il mezzo è stato più volte sfiorato dai mezzi che sopraggiungevano nella stessa direzione, ma non da un autoarticolato che lo ha centrato, finendo poi di traverso lungo la carreggiata. Non risultano feriti.

Grazie all’intervento del personale di Autostrade Alto Adriatico i mezzi in transito sulla A4 e diretti verso Venezia sono stati fatti uscire a San Donà e poi fatti rientrare allo stesso svincolo. Alle 13,00 circa i mezzi incidentati sono stati rimossi e la situazione sta tornando alla normalità. Si registrano tuttora code a tratti tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia.