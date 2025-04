Ancora un blitz della polizia di Stato di Verona nei luoghi considerati “caldi” della città, in via Faccio e all’ex Tiberghien.

Si è concluso con un arresto e 13 denunciati il servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Verona Rosaria Amato, finalizzato al contrasto dei reati predatori, come furti, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ad arginare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

L’attività di controllo messa in campo, avviata nella mattinata del 24 aprile scorso, poco dopo le 6, si è concentrata in due zone di particolare interesse, note perché dimore di fortuna e occasionali di soggetti dediti alla commissione di reati predatori: un casolare di via Faccio e l’area dell’ex Lanificio “Tiberghien”.

Dieci cittadini stranieri nel casolare di via Faccio.

All’interno del primo edificio, sono stati trovati 10 cittadini stranieri di origine nordafricana, tutti irregolari sul territorio nazionale e tutti denunciati per occupazione abusiva di edificio, oltreché per furto e manomissione di energia elettrica. Nel corso delle verifiche effettuate all’interno dei locali e nelle pertinenze del casolare, i poliziotti hanno rinvenuto droga e denaro, verosimilmente riconducibili ad attività di spaccio, oltreché numerosi beni di provenienza furtiva.

Nello specifico, 21 dosi termosaldate di cocaina sono state rinvenute all’interno della federa del cuscino sul quale stava dormendo un diciannovenne tunisino. Nella disponibilità del ragazzo, poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono state trovate anche altre dosi di hashish, individuate grazie al fiuto del cane antidroga all’interno del giubbotto appoggiato accanto al giaciglio di fortuna sul quale il giovane stava riposando.

Droga e bici rubate.

Sempre all’interno dello stesso casolare, gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di hashish e più di 1000 euro in contanti, occultati dentro la federa di un altro guanciale sul quale dormiva un trentatreenne, anch’egli di nazionalità tunisina, denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I controlli estesi anche all’area esterna, limitrofa all’abitazione occupata, hanno consentito di rinvenire – e sequestrare a carico di ignoti – ulteriori dosi di hashish, numerose biciclette elettriche, monopattini elettrici e altri velocipedi, di probabile provenienza furtiva.

I dieci cittadini stranieri trovati all’interno del casolare sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Una volta raggiunti gli uffici di Lungadige Galtarossa, a bordo di una delle auto di servizio, sotto il sedile occupato da un cittadino tunisino di 25 anni, i poliziotti hanno trovato 5 dosi termosaldate di cocaina, rinvenimento che ha portato alla denuncia dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale, peraltro, era già stato condannato in passato.

Il blitz all’ex Tiberghien.

Al termine degli accertamenti effettuati nei pressi dello stabile di via Faccio, gli agenti, intorno alle 10 del mattino, si sono spostati all’ex Lanificio “Tiberghien” di Borgo Venezia, all’interno del quale hanno intercettato 3 cittadini stranieri, tutti di origine nordafricana e irregolari sul territorio nazionale. Anch’essi sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Anche in questa circostanza, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, un modico quantitativo di hashish.

Mentre proseguono gli accertamenti connessi alla definizione delle posizioni dei cittadini stranieri identificati nel corso dell’operazione, il Questore di Verona ha già disposto nei confronti di uno di loro l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Altri due sono stati, invece, accompagnati presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri.