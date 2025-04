Isola della Scala, record da Guinness: 1.345 risotti serviti in un’ora

Impresa da Guinness a Risosterie di Isola della Scala: 1.345 risotti venduti e serviti in un’ora.

Un’impresa da Guinness World Records, tutta giovane e tutta veronese: 1.345 risotti in un’ora venduti dai ragazzi di Isola Young. Nella serata di giovedì 24 aprile il Palariso di Isola della Scala si è trasformato nel palcoscenico di una sfida straordinaria: durante l’evento Risosterie, organizzato dall’associazione giovanile Isola Young, sono stati venduti e serviti ben 1.345 risotti in soli 60 minuti, conquistando ufficialmente il record mondiale.

Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di decine di volontari under 23, guidati dal presidente Antonio Ruotolo. L’obiettivo era ambizioso: cucinare 70 kg di riso e servire almeno 1.050 risotti in un’ora. Non solo è stato raggiunto, ma ampiamente superato.

Protagonisti assoluti del piatto da record sono stati tre eccellenze locali: il riso Nano Vialone Veronese IGP, l’Amarone Redoro Le Vigne e il formaggio Monte Veronese. A certificare il risultato, il giudice ufficiale del Guinness World Records Lorenzo Veltri, che ha elogiato l’organizzazione e l’entusiasmo dei giovani: “I ragazzi di Isola Young hanno ottenuto un nuovo titolo del Guinness e ora fanno parte della nostra famiglia”.

Risosterie continuerà fino a domenica 27 aprile, con eventi dedicati alla promozione delle eccellenze veronesi.