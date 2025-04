Incidente con la moto a Verona, grave motociclista.

Grave incidente questa mattina, sabato 26 aprile, a Verona: esce di strada con la moto, in codice rosso all’ospedale. Secondo le prime informazioni raccolte l’incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno in via Trezzolano, sulla strada provinciale, a Verona.

Probabilmente a causa di un improvviso malore, un motociclista di 62 anni, residente nel vicentino, ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Lo sfortunato motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente per i rilievi anche la polizia locale di Verona.