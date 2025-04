Arrestato 45enne per rapina al supermercato Pam di via dei Mutilati a Verona.

Ruba al supermercato Pam e per fuggire minaccia e aggredisce titolare e guardia giurata: nel corso della mattinata del 24 aprile i carabinieri di Verona hanno arrestato un 45enne, originario della Repubblica Ceca e già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di minacce e rapina impropria.

Nello specifico, nella tarda mattinata la guardia giurata e il titolare del supermercato Pam di via Mutilati hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma, in quanto erano stati minacciati e aggrediti dal 45enne il quale, poco prima, era stato sorpreso nel momento in cui s’impossessava di generi alimentari per poi avviarsi all’uscita senza pagare.

L’uomo, fermato immediatamente dopo aver oltrepassato le casse, inveiva contro di loro prima minacciandoli e, subito dopo, aggredendoli a mani nude al fine di allontanarsi dall’esercizio commerciale. Nonostante l’aggressione, il tentativo di fuga del 45enne è stato vano, in quanto i carabinieri giunti sul posto lo hanno immediatamente bloccato, arrestato e recuperato tutta la refurtiva, poi riconsegnata alla parte offesa.

Nella mattinata odierna, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Verona, il 45enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero per la celebrazione del processo con rito direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, l’uomo è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.