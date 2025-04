Volantini contro Netanyahu nei giardini in piazza Bra

Comparsi in piazza Bra a Verona volantini contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Volantini di protesta contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu sono stati trovati nella giornata di ieri, 25 aprile, in piazza Bra a Verona. Sarebbero stati lasciati da ignoti, come riporta Ansa, durante le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Nei giardini e sulla fontana di piazza Bra i volantini affissi riportano la foto di Netanyahu, accompagnata dalla scritta “Wanted for genocide against the palestinians”.