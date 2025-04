Riso protagonista a Isola della Scala con “Risosterie”: programma

Palariso in festa: a Isola della Scala torna “Risosterie” un viaggio nel gusto tra risotti d’autore e prodotti locali.

Dal 24 al 27 aprile, il Palariso di Isola della Scala si trasformerà in un punto d’incontro per appassionati di gastronomia, con la terza edizione di Risosterie – Edizione Speciale, una festa che celebra il riso Nano Vialone Veronese IGP in tutte le sue forme.

Quattro giorni di gusto e spettacolo.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Isola Young con il patrocinio del Comune di Isola della Scala, è ospitata nella storica location della Fiera del Riso. Per l’occasione, verranno proposti più di 40 piatti a base di riso preparati da rinomati chef e realtà locali come Melotti, Riseria La Pila, Cantarella, Giordan’s e Sapori Berici, accompagnati dai vini di oltre 15 cantine del territorio.

Il programma completo.

Giovedì 24 aprile.

Ore 19:00 – Cerimonia d’apertura con taglio del nastro , accompagnata dalla banda musicale.

– Cerimonia d’apertura con , accompagnata dalla banda musicale. Ore 19:30 – Tentativo di Guinness World Record: cucinare e distribuire almeno 1.050 risotti in un’ora con il giudice ufficiale Lorenzo Veltri . Risotti in vendita a 3 euro.

– Tentativo di cucinare e distribuire almeno con il giudice ufficiale . Risotti in vendita a euro. Dalle 22:30 alle 02:00 – Concerto Yano Music Machine.

Venerdì 25 aprile. Cosplay, musica e sapori.

Dalle 11:00 – Original Cosplay Comics: animazione e giochi con premi .

– Original Cosplay Comics: animazione e . Ore 13:00 – Talk Show.

– Talk Show. Ore 14:30 – Inizio contest cosplay con giuria e premiazioni alle ore 17.

– Inizio contest e premiazioni alle ore 17. Ore 16:00 – Concerto degli IMY con sigle dei cartoni animati.

– Concerto degli con sigle dei cartoni animati. Ore 18:00 – Parata cosplay.

– Parata cosplay. Ore 14:30 – Show del Gusto con Isacco de Fanti dello Spaccio Boaria Nuova: come nascono i ciccioli.

– Show del Gusto con Nuova: come nascono i ciccioli. Dalle 22:30 alle 02:00 – Serata musicale con il format Memories dedicato agli anni 2000.

Sabato 26 aprile.

Ore 14:30 – Show del Gusto con Laura Brunelli (Malga Campengo): preparazione degli gnocchi sbatui della Lessinia.

– Show del Gusto con (Malga Campengo): preparazione degli gnocchi sbatui della Lessinia. Dalle 22:00 alle 01:00 – Live music con Al B Band.

Domenica 27 aprile.

Ore 14:30 – Show del Gusto con Dino Garzotto , maestro del mandorlato di Cologna Veneta, che preparerà il dolce dal vivo.

– Show del Gusto con , maestro del mandorlato di Cologna Veneta, che preparerà il dolce dal vivo. Dalle 14:30 alle 18:30 – Musica e balli country con West & Friends .

– Musica e balli country con . Dalle 21:00 alle 23:00 – DJ Set.

Tutti i giorni.

Ristorazione : oltre 40 ricette a base di riso, aperta in questi orari. Giovedì 18:30 – 23:00. Venerdì, Sabato e Domenica 11:30 – 14:30 | 18:30 – 23:00.

: oltre 40 ricette a base di riso, aperta in questi orari. Intrattenimento per bambini e ragazzi . “100 Giochi di una volta” (gratuiti). Luna park con gonfiabili e Bruco Mela (a pagamento).

. Mercatino artigianale: espositori di prodotti handmade e artigianato locale.

Servizi.