Cena di compleanno al Palariso per aiutare l’ospedale di Legnago

Solidarietà: cena benefica al Palariso per i 10 anni di chi “sorride” all’ospedale di Legnago.

L’associazione “Il Sorriso Arriva Subito” spegne le sue prime 10 candeline: giovedì 2 ottobre alle 20, cena benefica al Palariso pro ospedale di Legnago. L’evento sarà al ristorante Taste of Earth all’interno della Fiera del Riso a Isola della Scala.

Per l’occasione, i partecipanti potranno gustare un menù ricco – dall’antipasto all’italiana a tre primi piatti, fino al dolce – accompagnato da vino, caffè e tanta musica dal vivo. Il tutto a 40 euro a persona.

Ma il cuore della serata va ben oltre il buon cibo: l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di presidi medici pediatrici da donare all’ospedale di Legnago, un gesto che unisce convivialità e solidarietà.

“Un momento di festa, ma anche di responsabilità”.

“Questo appuntamento rappresenta un momento di festa ma anche di responsabilità sociale – racconta Barbara Begnini, tra le fondatrici dell’associazione –. In questi dieci anni abbiamo costruito un percorso di solidarietà che oggi vogliamo celebrare insieme, continuando a sostenere il territorio e chi ha bisogno”.

Come partecipare.

I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 351 9888892.