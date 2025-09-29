L’inclusione è targata Verona: “La Grande Sfida” torna con sport e mercati per le persone con disabilità.

La Grande Sfida, storica associazione di promozione sociale, torna a Verona dal 30 settembre al 18 ottobre con un calendario di eventi che attraverserà i territori dei distretti dell’Ulss 9 Scaligera. Prima a Bovolone (30 settembre – 4 ottobre), poi a Bardolino (7 – 11 ottobre) e infine a San Martino Buon Albergo (14 – 18 ottobre).

L’obiettivo resta quello di sempre: dare spazio e dignità alle persone con disabilità, inserendole nei luoghi della vita quotidiana. Negozi, mercati, scuole, uffici e piazze diventeranno scenari di inclusione, sport e socialità, nel segno dello slogan “Vogliamo diritti, ma anche doveri”.

Dal mercato alle piazze, l’inclusione è concreta.

Il tour parte con la campagna “Anch’io sono capace, negozi senza barriere”, che coinvolgerà attività commerciali e uffici comunali, dando la possibilità a decine di persone con disabilità di vivere esperienze lavorative e sociali. Nei mercati dei tre comuni i Centri Diurni dell’ULSS 9 e le scuole locali esporranno e venderanno i propri manufatti artigianali, affiancati da oltre 200 espositori.

Non mancheranno giornate di sport condiviso, spettacoli, momenti conviviali e celebrazioni comunitarie, a dimostrazione che l’inclusione non è teoria ma pratica quotidiana.

Una rete che cresce

L’iniziativa, organizzata con l’ULSS 9 e i Comitati dei Sindaci dei distretti, vedrà la partecipazione di 92 ospiti dei CEOD, una trentina di studenti dei Centri di Formazione Professionale e numerose realtà associative.