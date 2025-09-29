Verona apre le porte dei suoi locali storici: degustazioni, visite guidate e racconti di storia.

Il 4 ottobre Verona sarà tra le protagoniste della quinta Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia, evento che unisce cultura, gusto e turismo. A Verona i riflettori si accenderanno su due indirizzi simbolo: il Café Carducci e l’Hotel Due Torri, entrambi aperti per visite guidate speciali.

Caffè Carducci.

Il Café Carducci (visita guidata) di Verona propone viaggi sensoriali nel gusto. La bisnonna, grande appassionata del poeta Carducci a lui dedicò il locale, dove si trovano opere e scritti originali del poeta esposti nelle teche del locale.

Hotel Due Torri.

All’età di 13 anni Mozart in Italia per il suo primo concerto alloggia all’Hotel Due Torri (visita guidata) di Verona. Anche Goethe fu ospite in queste stanze. Qui fu incoronato mentre era in esilio di Re Luigi XVII, di Francia, al Due Torri anche la firma del Trattato di Villafranca tra Napoleone III, Vittorio Emanuele II, l’Arciduca Ranieri e il maresciallo Radetzky.

Nel 1866 Garibaldi parlò ai veronesi dal balcone dell’attuale Suite Maria Callas. È un vero gioiello architettonico con lo spettacolare salone ricco di preziosi arredi antichi. La terrazza ospita il ristorante stagionale con un panorama straordinario, dalla Torre dei Lamberti al Duomo, da Castel San Pietro alle Torricelle, alle acque del Fiume Adige.

Veneto protagonista.

Non solo Verona: l’intera regione sarà al centro dell’edizione 2025. A Padova, il Caffè Pedrocchi – conosciuto in tutto il mondo per il suo caffè alla menta – offrirà visite tra le sue sale monumentali. A Venezia, tesori come il Caffè Florian, il Gran Caffè Lavena e l’Hotel Londra Palace inviteranno a scoprire segreti, aneddoti e menù dedicati. Spazio anche a Cortina d’Ampezzo con l’Hotel De la Poste, a Bassano del Grappa con la storica Distilleria Nardini e a Valdagno con la Liquoreria Carlotto, custode di ricette tramandate da oltre un secolo.

Una festa tra cultura e gusto.

La giornata, promossa dall’Associazione Locali Storici d’Italia, celebra un patrimonio fatto di sapori, accoglienza e memoria. Tema del 2025 è “La storia e il gusto”, un filo che lega antiche ricette, ospitalità senza tempo e luoghi che hanno visto passare scrittori, musicisti, sovrani e registi.

A fare da madrina dell’edizione sarà Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana, chiamata a raccontare l’innovazione dei locali storici.