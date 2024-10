Simone Padoan è il terzo miglior pizzaiolo al mondo

Simone Padoan, de I Tigli di San Bonifacio, si è aggiudicato il terzo posto come miglior pizzaiolo al The Best Pizza Award 2024.

È il veronese Simone Padoan, de I Tigli di San Bonifacio, il terzo classificato come miglior pizzaiolo al The Best Pizza Award 2024. Il progetto di The Best Chef presentato in data 30 settembre a Milano ha consacrato per il 4° anno consecutivo i grandi Maestri della Pizza. Quest’anno Simone Padoan è salito di una posizione rispetto al 2023, aggiudicandosi “il bronzo”.

The Best Pizza Award 2024.

La classifica di questa edizione è stata centrata attorno al tema “The Future of Pizza” e comprende maestri pizzaioli provenienti da 29 Paesi e 72 città, ognuno con la propria storia e con il proprio stile unico. La votazione è il risultato delle opinioni espresse dai candidati stessi, che votano selezionando dieci colleghi del settore, oltre alle preferenze di alcuni esperti del mondo gastronomico, il cui voto incide nel processo. Questo metodo di selezione garantisce un approccio neutrale e trasparente.

The Best Pizza Award ha dichiarato sul pizzaiolo veneto: “Simone Padoan, fondatore de I Tigli è un pioniere della pizza gourmet, che ha elevato questo piatto a un’esperienza culinaria di alto livello. Il risultato del suo impasto può variare in termini di consistenza, presentandosi come soffice o croccante, sottile o più alveolato. Tale variazione è determinata dalle scelte riguardanti gli ingredienti e la loro combinazione. Ogni pizza diventa quindi un progetto ben pensato, dove ogni elemento contribuisce a un risultato finale armonioso e sorprendente. I Tigli è diventato un luogo di pellegrinaggio per gli amanti della pizza, ma anche per coloro che cercano un’esperienza culinaria sofisticata”.

I Tigli: il locale di Simone Padoan.

Il locale I Tigli è presente sul territorio dal 1994 e dal 1999 propone una Pizza Degustazione. Secondo la filosofia del locale “non si tratta di un semplice disco da farcire, ma acquisisce una sua autonomia di gusto, leggerezza e digeribilità. Così concepita, la base diventa un elemento fondamentale a cui abbinare ingredienti preparati con tecniche di cucina”. La filosofia di Simone Padoan è K.i.s.s., acronimo di Keep it simple, stupid (“fa in modo che sia semplice e stupido”). Quando si mangia, tutto deve essere talmente immediato da sembrare “semplice” e “stupido”.

A seguito del riconoscimento ottenuto il maestro della pizza ha dichiarato: “È per noi una grande soddisfazione essere riconosciuti sul terzo gradino del podio in questa importante classifica. Un risultato che va a premiare il duro lavoro che ancora oggi, dopo anni, portiamo avanti per raccontare la pizza in maniera personale, complementare alla cucina di alto livello. Ringraziamo gli ideatori di questo Award, perché ci danno un nuovo stimolo per portare alto il nome de I Tigli nel panorama non solo italiano ma internazionale della pizza”.