Azzecca 29 risposte esatte su 30 all’esame della patente: ma c’è il trucco

Colto sul fatto un altro furbetto della patente: sono oltre 20 i cittadini stranieri che hanno tentato da inizio anno di superare l’esame scritto della patente a Verona grazie a sistemi tecnologici e con la consueta complicità di un suggeritore esterno ai locali della Motorizzazione.

Questa volta è toccato a un cittadino straniero, 29enne, residente in provincia, trovato in possesso di una telecamera inserita in un polsino della camicia, un router con sim e un auricolare. Lo stesso aveva superato l’esame con 29 quesiti esatti su 30.

Il personale del Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale di Verona è ormai un punto di riferimento per gli ispettori responsabili degli esami, grazie alla stretta collaborazione attuata da oltre tre anni. L’organizzazione criminale che fornisce gli apparati e il supporto, è particolarmente ramificata e ha molti clienti in diverse regioni italiane, e solitamente chi tenta di superare gli esami con sotterfugi agli agenti del LAD dichiara aver pagato tra i 3mila e i 5mila euro per avere l'”aiutino”.

Altamura: “Sanzioni insufficienti a contrastare il fenomeno”.

“Le sanzioni penali sono ormai palesemente insufficienti a contrastare il fenomeno – dichiara il comandante Luigi Altamura – che nasconde un vero e proprio mercato illegale, con tariffe che aumentano, a favore di vere e proprie organizzazioni criminali.

L’appello al Parlamento lanciato alcuni mesi fa perchè venisse approvata una norma che prevedesse sanzioni penali molto più severe, non è stato ancora accolto, speriamo possa essere inserito nel disegno di legge che sarà in discussione nelle prossime settimane al Senato, per rispondere a un fenomeno che non conosce diminuzione e che soprattutto mette a repentaglio la sicurezza stradale, con centinaia di conducenti che non hanno mai frequentato un corso di preparazione agli esami per il conseguimento della patente e che non conoscono alcuna norma del codice della strada”.