Gli trovano 195 dosi di cocaina nascoste in casa, 19enne arrestato

Verona, arrestato per spaccio 19enne: aveva 195 dosi di cocaina in casa.

Un 19enne è finito nei guai per spaccio di cocaina. Nella serata di ieri, martedì 1 ottobre, era stato segnalato alle polizie locali di Verona e Negrar un motociclo a forte velocità che percorreva le strade in Borgo Trento. Intercettato in via Preare, è stato controllato e il motociclista, un 19enne, è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina.

Dalla successiva perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio delle unità cinofile, sono state trovate altre 195 dosi di cocaina, per oltre un etto e mezzo di sostanza stupefacente, del valore di oltre 5.000 euro, di cui il giovane non era in grado di giustificarne il possesso.

Su disposizione del pubblico ministero, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Montorio per i successivi adempimenti di legge.