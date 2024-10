A Verona il “Planetary Health Festival” parla la lingua della salute e del benessere globale.

Dal 3 al 5 ottobre, a Verona c’è il “Planetary Health Festival”, un evento dedicato alla salute umana, animale e dell’ambiente. Questo festival ha lo scopo di fare capire quanto la salute dell’uomo, dell’ambiente e degli animali siano strettamente legate tra loro.

L’iniziativa invita tutti a riflettere sul ruolo che possiamo avere nel proteggere il pianeta e migliorare il nostro benessere. Sarà un’occasione per discutere e condividere idee su come affrontare le sfide attuali e trovare soluzioni per un futuro più sostenibile.

La salute planetaria si occupa del benessere globale, cercando di garantire un equilibrio tra le necessità della civiltà umana e i limiti che il pianeta può sopportare, per permettere all’umanità di vivere e prosperare in armonia con la natura.

L’evento si svolge in vari luoghi della città. Ecco il programma.