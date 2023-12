Povero pandoro, tra i dolci natalizi più ricercati è solo al quarto posto

Tra i dolci natalizi più cercati dagli italiani il pandoro è quarto.

Una delizia nel periodo natalizio per i nostri palati veronesi è il famoso pandoro, una delle chicche che nelle grandi tavolate per il pranzo o cenone di Natale non può mancare: il pandoro però si classifica solo come quarto tra i dolci natalizi più cercati online dagli italiani. Preceduto dal Seadas al terzo posto (Sardegna), il panettone al secondo (Lombardia) e gli Struffoli campani per il primo posto. E’ questo il risultato di un’indagine di Preply, che tramite uno studio ha individuato il dolce più cercato online dagli Italiani.

Sua maestà il pandoro.

Ma cos’è il pandoro? Nato nella nostra provincia veronese, dalla forma a tronco e stella, con 8 punte è un dolce tipico natalizio, ideato e realizzato per la prima volta da Domenico Melegatti, verso la fine del 1800. Si presenta con un colore dorato e solitamente cosparso di zucchero a velo. Non presenta nulla al suo interno, a differenza del panettone con canditi o cioccolato, ma si usa consumarlo accompagnato da crema chantilly o crema pasticciera.