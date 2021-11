Le pasticcerie presentano le “Dolci tradizioni veronesi”.

Le feste natalizie e di fine anno sono sempre più vicine e Verona, tradizionalmente, diventa protagonista anche con i suoi prodotti di alta pasticceria da ricorrenza: Pandoro, Nadalin, Baci di Giulietta e Romeo, Sfogliatine di Villafranca, Sbrisolona, sono sole alcune delle “Dolci Tradizioni Veronesi”, tutte con profondi legami con il territorio, sulle quali si basa l’omonimo progetto lanciato da Confartigianato Imprese Verona nel 2018 e che, dal 22 al 26 novembre 2021, tornerà a coinvolgere una selezione di pasticcerie artigiane di Verona e provincia.

“Dolci Tradizioni Veronesi”, l’iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Verona, con il contributo di EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere la qualità dei prodotti dell’alta pasticceria del territorio, attraverso cinque giorni di accoglienza e degustazioni guidate gratuite. Clienti e visitatori, dalle 16.00 alle 19.00 di tutti i giorni tra il 22 e il 26 novembre, verranno accolti nelle sale delle pasticcerie aderenti, sparse sul territorio provinciale, e accompagnati dai Maestri artigiani alla scoperta delle particolarità che rendono uniche le loro creazioni.

“Dopo lo stop a causa dell’emergenza pandemica dello scorso anno – spiega Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona –, i nostri pasticceri torneranno ad accogliere i consumatori in un corner adibito per l’occasione all’interno delle loro pasticcerie, invitandoli a scoprire la qualità dei dolci veronesi legati alla tradizione e alle ricorrenze di fine anno. Gli ospiti avranno modo di scoprire la qualità dell’alta pasticceria artigiana, ovvero il risultato finale di un’attenta scelta delle materie prime, delle tecniche di lavorazione, della passione, della dedizione e del patrimonio di conoscenze legate alla cultura e alla storia del nostro territorio”.

Le dieci pasticcerie.

Dieci le pasticcerie protagoniste, con dodici punti vendita, tra città e provincia, dove apprezzare le “Dolci Tradizioni Veronesi”: Pasticceria Battini, in Borgo Venezia; Pasticceria Busato, ad Isola della Scala; Pasticceria Cioccolateria Dall’Omo, a Santa Lucia; Pasticceria De Rossi, in via Albere e in Corso Porta Borsari; Pasticceria Gragnato a Castel d’Azzano; Pasticceria Manfrin, a Ronco all’Adige; Pasticceria Molinari, a Villafranca; Pasticceria Perlini 1912, in via Verdi e Piazzale Cadorna a Verona; Pasticceria Roma, in Borgo Roma a Verona; Pasticceria Rossini a Santa Maria di Negrar.

“Una manifestazione che riproponiamo per il terzo anno, escludendo il 2020 – afferma Alessandro De Rossi, pasticciere, in rappresentanza della squadra di colleghi –, perché crediamo nel valore di ciò che realizziamo, seguendo la via tracciata dalla tradizione. Invitiamo tutti i cittadini veronesi e i turisti, nell’arco dei cinque giorni tra il 22 e il 26 novembre, anche se vanno tenuti in considerazione i giorni di chiusura dei singoli esercizi, ad individuare il logo ‘Dolci Tradizioni Veronesi’ nelle vetrine e negli spazi espositivi delle pasticcerie e a chiedere di prendere parte alla degustazione. Noi pasticcieri metteremo a loro disposizione la nostra passione, competenza e professionalità per illustrare e far assaggiare le nostre creazioni dolciarie della tradizione veronese. Oltre ai più noti Pandoro e Nadalìn, infatti, saranno presentati i Baci di Giulietta e Romeo, le Frolline di Santa Lucia, la Torta di Rose, la Torta Russa, la Sbrisolona e le Sfogliatine di Villafranca”.

I prodotti in degustazione e gli indirizzi delle pasticcerie aderenti alla manifestazione sono individuabili sul sito www.dolcitradizioniveronesi.it, grazie alla guida dettagliata di una mappa, consultabile anche da mobile, che indica con precisione le diverse location. Il progetto di promozione dei prodotti tradizionali di alta pasticceria scaligera, voluto da Confartigianato Imprese Verona, con il contributo di EBAV, è realizzato con il supporto di Upa Servizi Srl e la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo.