Birrificio “Della Scala”, il sogno di Marco e Claudio nato sui banchi di scuola

Il birrificio artigianale “Della Scala” di Verona, di Marco Morini e Claudio Dalle Vedove, è una promettente impresa giovanile veronese che affonda le sue radici nell’amicizia, che lega i soci fondatori Marco e Claudio fin dai banchi scuola all’Istituto Salesiano Don Bosco. Nato a fine 2016, il birrificio con sede in via Sommacampagna è un sogno divenuto realtà dopo che Marco ha ottenuto il diploma di “Mastro Birrario” all’accademia delle Professioni DIEFFE, con qualifica professionale rilasciata dalla Regione del Veneto spendibile in tutta l’Unione Europea.

L’intraprendenza dei giovani titolari ha permesso di superare positivamente anche i mesi segnati dalla pandemia: nonostante il lockdown ed il protrarsi delle limitazioni all’attività di bar e ristoranti, l’azienda ha chiuso in utile l’anno 2020 grazie alla consegna a domicilio nel veronese e alle spedizioni in tutta Italia alimentate dai canali di ecommerce, sito e social. Il birrificio veronese, inoltre, con “Regaste” ha recentemente vinto il prestigioso premio “Luppolo d’oro” al concorso nazionale Best Italian Beer 2020.

L’assessore regionale alla Formazione e al lavoro del Veneto Elena Donazzan si è recata ieri in visita al birrificio accompagnata dal pastpresident di Forma Veneto don Alberto Poles. “Questa testimonianza conferma l’eccellenza del livello della formazione professionale del Veneto – ha sottolineato Donazzan -; il forte radicamento territoriale e le sinergie locali tra pubblico e privato sono la chiave di volta del sistema veneto: un sistema che dimostra di funzionare, perché oltre a favorire la crescita dei giovani ed il loro accesso al mondo del lavoro, li accompagna consapevolmente all’imprenditorialità destinata a superare le difficoltà iniziali e a durare nel tempo”.

