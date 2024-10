Studi all’estero: secondo l’agenzia LAE Educazione Internazionale, studiare in Australia è tra le soluzioni più apprezzate dagli italiani

Gli studenti italiani che sognano un’esperienza all’estero preferiscono il paese australiano tra le tante possibilità: scopriamo le ragioni di questa predilezione

Studiare in Australia rappresenta un sogno per molti giovani italiani desiderosi di ampliare i propri orizzonti accademici e vivere un’esperienza internazionale.



L’Australia ospita oltre 900.000 studenti internazionali ogni anno e si distingue per la qualità della sua istruzione in un contesto multiculturale e stimolante.



Ma come mai questa predilezione da parte dei giovani italiani?



Per scoprirlo, abbiamo consultato LAE Educazione Internazionale, un’autorevole agenzia specializzata in studi all’estero, che negli anni ha offerto supporto a migliaia di ragazze e ragazzi italiani che hanno intrapreso un percorso formativo fuori dal Belpaese.



LAE ci ha spiegato che sempre più studenti italiani scelgono l’Australia come meta per i loro studi – a questo proposito, l’agenzia ha redatto questa guida per chi ambisce a studiare in Australia – e ci ha aiutato a capire i motivi che spingono gli studenti italiani a preferire questo Paese tra tanti.

Perché scegliere di studiare in Australia (tra tante mete possibili)?

Innanzitutto, come evidenzia LAE, il sistema educativo australiano è di alta qualità e offre una vasta gamma di corsi che spaziano dalle università ai corsi di lingua, fino ai programmi professionali VET (Vocational Education Training). La varietà di culture e tradizioni presenti nel paese arricchisce ulteriormente l’esperienza di studio, rendendola unica e stimolante.



Ma non è solo il sistema educativo a rendere l’Australia speciale: i suoi paesaggi mozzafiato, che spaziano dalle splendide spiagge ai vasti deserti, offrono scenari spettacolari e molteplici occasioni di esplorazione. Infine – sottolineano gli esperti di LAE – vivere in un paese anglofono come l’Australia consente di praticare l’inglese anche al di fuori delle aule, contribuendo a migliorare significativamente le competenze linguistiche.



Chi decide di trasferirsi in Australia, può scegliere di vivere in città come Sydney o Melbourne, note per la loro eccellente qualità della vita, come attestato anche dal quotidiano The Economist nel 2024, che ha indicato queste città tra le prime sette al mondo in termini di vivibilità.



Altre città come Perth, Brisbane e Adelaide offrono anch’esse un ambiente educativo e culturale di alto livello.

Corsi di lingua inglese in Australia: un’immersione totale

Per chi desidera migliorare le proprie competenze linguistiche, l’Australia offre una vasta gamma di corsi di inglese, strutturati in sei livelli, da beginner a advanced.



La durata dei corsi varia da una settimana fino a un anno, con corsi di preparazione per certificazioni riconosciute come IELTS e TOEFL tra le opzioni più richieste.



Frequentando un corso di inglese in Australia, sottolinea LAE, gli studenti possono beneficiare di un’immersione totale nella lingua. Le istituzioni educative garantiscono un mix internazionale, creando un ambiente in cui si parla esclusivamente inglese, supportato da attività extra-curriculari che favoriscono l’apprendimento.

Studiare all’università in Australia: una varia offerta formativa

Il sistema universitario australiano, ci tiene a precisare LAE, presenta caratteristiche diverse rispetto a quello italiano.



I corsi di laurea, noti come Bachelor Degrees, durano generalmente tre anni. Esiste anche il Bachelor Honours Degree, un’estensione del corso di laurea standard, che dura un anno in più. Gli studenti hanno la possibilità di personalizzare il proprio percorso accademico, selezionando esami opzionali in base ai propri interessi.



Per coloro che possiedono già una laurea, vi sono opportunità di Master, con corsi che durano da un anno a un anno e mezzo. Il Master by Coursework è simile alla laurea magistrale italiana, mentre il Master of Research si concentra principalmente sulla ricerca.



Un aspetto particolarmente rilevante sottolineato dagli esperti di LAE è la forte vocazione pratica degli istituti accademici australiani. Ogni corso è progettato per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, contribuendo così a potenziare le competenze degli studenti in un contesto lavorativo sempre più globalizzato e competitivo.

Visti per studiare e lavorare in Australia e costi

Per studiare e lavorare in Australia, è fondamentale possedere un visto valido, osserva LAE.



Lo Student Visa consente agli studenti di frequentare corsi di studio e di lavorare part-time. Un’altra opzione è il Working Holiday Visa, rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, che permette di soggiornare in Australia per un anno, lavorando e studiando contemporaneamente.



Studiare in Australia comporta costi variabili, che dipendono dall’università e dal corso scelto.



È possibile pagare le tasse universitarie in rate annuali, e molte università offrono borse di studio che possono coprire fino al 100% delle spese. È inoltre obbligatoria l’assicurazione sanitaria, che fornisce un’ottima copertura durante il soggiorno.

Il “sogno australiano” è vivo più che mai per molti italiani

Come abbiamo visto in questo articolo, sempre più studenti italiani scelgono l’Australia come meta privilegiata per costruire il proprio futuro accademico e professionale.



Grazie al supporto di LAE abbiamo compreso le ragioni che spingono i giovani del Belpaese in questa direzione, che vanno dalla qualità degli istituti australiani alla varietà e al dinamismo del mondo del lavoro.



Questa nazione rappresenta una straordinaria opportunità per affermarsi in un contesto lavorativo globale e competitivo, ricco di aziende multinazionali. Studiare in Australia consente poi di apprendere l’inglese in un ambiente immersivo, mentre si acquisiscono competenze pratiche altamente richieste nel mercato del lavoro.



Insomma, l’Australia non è solo una meta di studio, ma un luogo in cui realizzare un sogno, garantendo un futuro di alto livello e gratificazioni personali e professionali.