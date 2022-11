Francobollo digitale online, la novità presentata da SpedireAdesso.com

Lo scorso 9 Ottobre è stata la giornata internazionale della posta per celebrare il servizio postale, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza della rilevanza di questo settore e di mettere in luce il ruolo che ricopre nella vita quotidiana di tutti gli utenti. Si tratta di una ricorrenza perfetta, quindi, per presentare anche le novità di SpedireAdesso.com, la startup italiana che si è fatta strada come spedizioniere online e da quest’anno anche nel settore della corrispondenza postale, grazie alle funzionalità offerte nel suo portale innovativo per l’ affrancatura digitale.

Come acquistare il francobollo online su SpedireAdesso.com

Usufruire del servizio di affrancatura digitale è molto semplice. Occorre accedere al portale SpedireAdesso.com, scegliere tra le 5 tipologie di servizio postale disponibili – a breve saranno aggiunte ulteriori possibilità di scelta – e compilare il modulo con tutti i dati richiesti. Una volta effettuato il pagamento, basta stampare il francobollo in pdf, ritagliarlo e incollarlo sulla busta pronta per la spedizione.

Il francobollo digitale è un prodotto offerto da SpedireAdesso.com in modo rapido e semplice, per garantire ai propri clienti un servizio realizzabile in autonomia, praticamente a domicilio. Non sono più necessarie, infatti, le file presso gli uffici postali o uscire per recarsi appositamente nelle tabaccherie ad acquistare un francobollo. Ogni attività si svolge online e si conclude in pochi click. Il servizio di affrancatura digitale è garantito grazie alla partnership tra SpedireAdesso.com e Poste Italiane.

Oltre alla possibilità di acquistare il francobollo online, il portale di SpedireAdesso.com mette a disposizione i servizi di spedizione per buste, pacchi o pallets sia in Italia che all’estero.

I migliori Corrieri Lombardia con SpedireAdesso.com

Stai cercando i migliori corrieri Lombardia per le tue spedizioni? SpedireAdesso.com offre un servizio garantito con una rete capillare di corrieri espresso per il ritiro e la consegna a domicilio. Con SpedireAdesso.com è possibile inviare pacchi, buste o pallets da e per tutto il territorio della Toscana e non solo.

Spedizioni nazionali e spedizioni internazionali

SpedireAdesso.com si occupa di spedizioni nazionali e internazionali, anche fuori dall’area UE. Spedire in Italia, spedire in Europa o nel Mondo, non è mai stato così facile. Anche in questo caso, come per l’affrancatura online, le operazioni che l’utente compie online sono facili e intuitive. Comunque, per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza, il team di SpedireAdesso.com è sempre a disposizione dei propri clienti affinché sia realizzata una spedizione nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Come spedire pacchi all’estero, anche in paesi ExtraUE

SpedireAdesso.com offre il servizio di spedizione pacchi in Italia, Europa e verso i paesi ExtraUE.

Per le spedizioni nazionali, è sufficiente accedere al portale e compilare il modulo con i dati relativi al mittente, al destinatario, specificando peso e misure della merce. Una volta effettuato il pagamento online, si ottiene via mail anche il codice di monitoraggio, utile per seguire in rete tutto il percorso del pacco fino a destinazione.

Nel caso invece di spedizioni internazionali verso paesi ExtraUE occorre prestare attenzione a diversi fattori. Per prima cosa è necessario controllare quali sono le categorie merceologiche che non vengono accettate dal paese di destinazione. Inoltre bisogna procurarsi i documenti doganali. Proprio in questo passaggio delicato ma fondamentale, SpedireAdesso.com offre supporto ai propri clienti. Il portale, infatti, genera con pochi click i documenti doganali necessari a realizzare la spedizione internazionale fuori dai paesi dell’area UE. Si tratta della fattura proforma, della dichiarazione di libera esportazione oltre alle lettere di vettura. I documenti vanno poi scaricati, stampati e allegati al pacco oggetto della spedizione.

Dalle parole del CEO Salvatore C. Parlacino: “SpedireAdesso.com nasce per aiutare i tanti italiani che hanno bisogno di fare spedizioni sia all’interno dei confini nazionali, spesso dalla Sicilia verso il nord Italia, ma anche all’estero. Ci rivolgiamo a tutti, sia privati che piccole o medie imprese che vogliono spedire i loro prodotti in tutto il mondo. Siamo orgogliosi dello sviluppo della nostra offerta, orientata a offrire servizi efficienti per fare spedizioni nazionali e internazionali in modo sempre più facile, rapido e conveniente”.

Il portale SpedireAdesso.com è capace anche di segnalare eventuali errori di compilazione e l’eventuale superamento delle franchigie previste per l’estero. SpedireAdesso.com mette a disposizione un team di professionisti per offrire un servizio di assistenza capace di guidare le varie operazioni e risolvere dubbi sulla compilazione dei documenti online.

Affida le tue spedizioni a SpedireAdesso.com, visita il portale e scopri tutti i servizi di cui puoi usufruire, direttamente a domicilio o dal tuo ufficio.